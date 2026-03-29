Глазкова осталась довольна бронзой на этапе Кубка мира

Российская фристайлистка Александра Глазкова прокомментировала свой результат в хафпайпе на этапе Кубка мира в Швейцарии.

20-летняя россиянка завоевала бронзу, набрав 80,00 балла.

«Результатом более чем довольна, — сказала Глазкова ТАСС. — Особенно тем, что удалось выехать именно эту программу, именно с этими трюками. Конечно, погодные условия добавили волнения. Но все находятся в одинаковых условиях, поэтому нужно быть готовым ко всему».

Глазкова впервые приняла участие в этапе Кубка мира. Она выступает на турнире в нейтральном статусе, который получила от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в январе.

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