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Финальные соревнования по фристайлу на Олимпиаде-2026 перенесли на 22 февраля

Анастасия Пилипенко

Финальные соревнования по фристайлу среди женщин в дисциплине «хафпайп» на Олимпийских играх перенесли на 22 февраля из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила пресс-служба Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.

Соревнования должны были пройти 21 февраля в Ливиньо. 19 февраля по итогам квалификации в финал вышли 12 спортсменок.

Олимпийские игры в Италии проходят с 6 по 22 февраля. К соревнованиям было допущено 13 россиян в статусе нейтральных спортсменов.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Олимпиада 2026: онлайн трансляция 21&nbsp;февраля.Показательное выступление Петросян, Семенова не вышла в финал масс-старта, Коростелев пятый в марафоне. Онлайн-трансляция Олимпиады 2026 в Милане

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