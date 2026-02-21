Финальные соревнования по фристайлу на Олимпиаде-2026 перенесли на 22 февраля

Финальные соревнования по фристайлу среди женщин в дисциплине «хафпайп» на Олимпийских играх перенесли на 22 февраля из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила пресс-служба Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.

Соревнования должны были пройти 21 февраля в Ливиньо. 19 февраля по итогам квалификации в финал вышли 12 спортсменок.

Олимпийские игры в Италии проходят с 6 по 22 февраля. К соревнованиям было допущено 13 россиян в статусе нейтральных спортсменов.

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