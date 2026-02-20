Американец Феррейра победил в хаф-пайпе на Олимпийских играх в Милане
Американец Алекс Феррейра завоевал золотую медаль в хаф-пайпе на Олимпиаде-2026 в Милане.
В финале 31-летний спортсмен набрал 93,75 балла за свое выступление. Феррейра становился серебряным призером на Играх в Пхенчхане в этой дисциплине и бронзовым — на Олимпиаде в Пекине.
Второе место занял эстонец Хенри Силдару (93 балла), третье — канадец Брендан Маккей (91).
Фристайл
Милан (Италия)
Зимние Олимпийские игры — 2026
Мужчины
Хаф-пайп
Финал
1. Алекс Феррейра (США) — 93.75
2. Хенри Силдару (Эстония) — 93.00
3. Брендан Маккей (Канада) — 91.00
4. Николас Геппер (США) — 89.00
5. Бирк Ирвинг (США) — 88.00
6. Гас Кенуорти (Великобритания) — 84.75
7. Эндрю Лонжино (Канада) — 76.50
8. Бенжамин Линч (Ирландия) — 75.00
9. Бен Харрингтон (Новая Зеландия) — 73.75
10. Хантер Хесс (США) — 58.75
11. Дилан Марино (Канада) — 22.50
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