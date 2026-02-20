Американец Феррейра победил в хаф-пайпе на Олимпийских играх в Милане

Американец Алекс Феррейра завоевал золотую медаль в хаф-пайпе на Олимпиаде-2026 в Милане.

В финале 31-летний спортсмен набрал 93,75 балла за свое выступление. Феррейра становился серебряным призером на Играх в Пхенчхане в этой дисциплине и бронзовым — на Олимпиаде в Пекине.

Второе место занял эстонец Хенри Силдару (93 балла), третье — канадец Брендан Маккей (91).

Фристайл

Милан (Италия)

Зимние Олимпийские игры — 2026

Мужчины

Хаф-пайп

Финал

1. Алекс Феррейра (США) — 93.75

2. Хенри Силдару (Эстония) — 93.00

3. Брендан Маккей (Канада) — 91.00

4. Николас Геппер (США) — 89.00

5. Бирк Ирвинг (США) — 88.00

6. Гас Кенуорти (Великобритания) — 84.75

7. Эндрю Лонжино (Канада) — 76.50

8. Бенжамин Линч (Ирландия) — 75.00

9. Бен Харрингтон (Новая Зеландия) — 73.75

10. Хантер Хесс (США) — 58.75

11. Дилан Марино (Канада) — 22.50

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