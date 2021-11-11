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В Белорусском лыжном союзе прокомментировали информацию о задержании Романовской

14:03

Белорусский лыжный союз прокомментировал информацию о задержании фристайлистки Александры Романовской. Как отмечается, руководство занимается выяснением обстоятельств произошедшего и проверкой информации.

Александра Романовская. Чемпионка мира по фристайлу из Белоруссии перестала выходить на связь и пропала

«В настоящий момент руководство Белорусского лыжного союза занимается выяснением обстоятельств произошедшего и проверкой информации, опубликованной в ряде СМИ относительно задержания Александры Романовской. За более подробными комментариями рекомендуем обращаться в соответствующие компетентные органы Республики Беларусь», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы организации.

Романовская пропала вчера вечером, 10 ноября. Она перестала выходить на связь. По информации Telegram-канала «Фонд спортивной солидарности», машину Романовской остановили, когда она возвращалась с тренировки. Ее задержали по статье 24.3. Она была доставлена в Партизанский РУВД, позже ее перевезли в ИВС.

Романовская является чемпионкой мира в лыжной акробатике и двукратной победительницей Универсиады-2013 в Казани.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211111/romanovskaya-1758551729.html

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Роман Шишов все материалы автора
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