В Белорусском лыжном союзе прокомментировали информацию о задержании Романовской

Белорусский лыжный союз прокомментировал информацию о задержании фристайлистки Александры Романовской. Как отмечается, руководство занимается выяснением обстоятельств произошедшего и проверкой информации.

«В настоящий момент руководство Белорусского лыжного союза занимается выяснением обстоятельств произошедшего и проверкой информации, опубликованной в ряде СМИ относительно задержания Александры Романовской. За более подробными комментариями рекомендуем обращаться в соответствующие компетентные органы Республики Беларусь», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы организации.

Романовская пропала вчера вечером, 10 ноября. Она перестала выходить на связь. По информации Telegram-канала «Фонд спортивной солидарности», машину Романовской остановили, когда она возвращалась с тренировки. Ее задержали по статье 24.3. Она была доставлена в Партизанский РУВД, позже ее перевезли в ИВС.

Романовская является чемпионкой мира в лыжной акробатике и двукратной победительницей Универсиады-2013 в Казани.