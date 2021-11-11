Чемпионка мира по фристайлу из Белоруссии перестала выходить на связь и пропала

Чемпионка мира по лыжному фристайлу в акробатических прыжках белорусская спортсменка Александра Романовская пропала вчера вечером, 10 ноября, информирует «Свободное объединение спортсменов Беларуси». Как отмечается, она не выходит на связь.

«Вчера вечером после тренировки пропала и не выходит на связь лучшая спортсменка 2019 года Белоруссии, фристайлистка Александра Романовская. Выясняем подробности, будем держать вас в курсе», — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала «Фонд спортивной солидарности», машину Романовской остановили, когда она возвращалась с тренировки. Ее задержали по статье 24.3. Она была доставлена в Партизанский РУВД, позже ее перевезли в ИВС.

Мать спортсменки сказала, что это могло случиться из-за «Пагони» на автомобиле Александры, но пока ничего точно не известно.

Отметим, что во время протестов в Белоруссии в 2020 году Романовская открыто выступала против насилия и призывала провести повторные президентские выборы.

25-летняя Романовская — чемпионка мира, двукратная чемпионка зимней универсиады 2019 года в Казани, многократная призерка этапов Кубка мира, мастер спорта международного класса.