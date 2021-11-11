Суд в Минске оштрафовал Александру Романовскую на 76 тысяч рублей

Суд в Минске вынес приговор в отношении белорусской фристайлистки, чемпионки мира 2019 года Александры Романовской, сообщает Telegram-канал Фонд спортивной солидарности Белоруссии.

Романовская была задержана в Минске 10 ноября. Она получила штраф в размере 90 базовых величин (2610 белорусских рублей, в переводе на российские рубли — около 76 тысяч).

Спортсменке было предъявлено обвинение по статье 24.23, п. 1 «Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершенное участником таких мероприятий».

В ноябре 2020 года Романовскую исключили из сборной Белоруссии за поддержку протестов.