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12 декабря 2025, 16:45

Таталина планирует выступить на X-Games в январе 2026 года

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Российская фристайлистка Анастасия Таталина рассказала «СЭ» о своем выступлении на соревнованиях X-Games в США в январе 2024 года, где смогла взять серебро в биг-эйре. Также Таталина сообщила, что получила приглашение на эти соревнования в текущем сезоне.

— Почти два года назад вы выступили в США на соревнованиях X-Games, где взяли серебро. Больше про вас ничего не было слышно. Чем вы занимались эти годы?

— Я продолжала тренироваться. Хотела бы рассказать про X-Games, потому что многие, кто не занимается нашим видом спорта, считают, что эти соревнования ничего не значат. На самом деле X-Games — это самые престижные международные соревнования в экшен-спорте. Попасть на них можно путем получения персонального приглашения. Участвуют восемь приглашенных лыжниц со всего мира. Для меня было мечтой на них выступить и занять призовое место.

Когда получила приглашение в 2024 году, я сильно радовалась. Даже в такой непростой ситуации, когда нас не допускают, у меня появился шанс вернуться на международную арену хотя бы на один старт и показать свой уровень. После X-Games я сфокусировалась на подготовке, тренировках, боролась за свое возвращение в спорт.

— Почему именно вас пригласили на X-Games, ведь вы долго нигде не выступали?

— Знаю, что отбирают спортсменок топ-уровня, но критерии отбора мне неизвестны. Я получила приглашение и поехала в Америку.

— А как после соревновательного простоя удалось взять медаль там?

— Атмосфера этих соревнований, я бы сказала, противоположная Кубку мира. X-Games больше преподносятся как шоу, как большой праздник. Я была настолько заряжена и воодушевлена тем, что снова оказалась в этой среде и могу выступать. Поэтому все сложилось и получилось. Естественно, за этим успехом стоит труд и очень много тренировочных дней.

— Были ли еще какие-то соревнования в этот период?

— Конечно, я участвовала во всевозможных соревнованиях, которые проводились не под эгидой FIS. Но, к сожалению, настолько значимых стартов за этот период не было. В прошлом сезоне я тоже получила приглашение на X-Games, но заболела и не смогла приехать. В январе 2026-го снова буду в них участвовать, — сказала Таталина «СЭ».

В декабре стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила Таталиной нейтральный статус для участия в турнирах под эгидой организации и олимпийской квалификации.

Анастасия Таталина.«Уверена, что сложность моей программы поможет взойти на пьедестал». Таталина нацелена на золото Олимпиады-2026

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Анастасия Таталина
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