12 декабря 2025, 16:30

Таталина: «Последние три с половиной года тренировалась за свой счет и за счет поддержки семьи»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Российская фристайлистка Анастасия Таталина рассказала «СЭ», что в последние годы не получала поддержки от российских спортивных организаций.

— Насколько затратна вся эта история оспаривания дел и получения нейтрального статуса?

— Эта история начинается не с решения Спортивного арбитражного суда. С момента отстранения, то есть в последние три с половиной года, я тренировалась, поддерживала форму, все организовывала за свой счет и за счет поддержки близких. Верила, что однажды смогу вернуться на мировую арену. Естественно, за все это время финансовая нагрузка была большая.

— То есть зарплату в ЦСП вы не получали?

— Возможно, вы прочитали в других интервью, что я обращалась в Олимпийский комитет России и в министерство спорта. Говорила, что я готова выступать, у меня есть программа мирового уровня, включите меня в списки. К сожалению, получила отказ. Мне сказали, что меня нет в списках сборной. На этом наш диалог закончился.

— Если бы вы не подавали жалобу в CAS отдельно, то вам нейтральный статус сейчас никто не дал бы?

— Я не могу ответить на этот вопрос. Если честно, не владею такой информацией, — сказала Таталина «СЭ».

В декабре стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила Таталиной нейтральный статус для участия в турнирах под эгидой организации и олимпийской квалификации.

Анастасия Таталина.«Уверена, что сложность моей программы поможет взойти на пьедестал». Таталина нацелена на золото Олимпиады-2026

Читайте также
«Если у меня будет шанс поехать в НХЛ, с радостью это сделаю». Интервью вратаря «Динамо»
Курникова раскрыла имя четвертого ребенка от Иглесиаса
Захарова поздравила Лаврова с днем рождения словами «есть такой день в году»
Подход Молдавии к возвращению Приднестровья изменился. Что нужно знать
В Турции сообщили об обнаружении безэкипажного катера на берегу Черного моря
Семак жалуется на реализацию с 90-миллионным форвардом, а букмекеры совсем не верят в бело-голубых. Что ждать от матча «Динамо» - «Зенит» 
Определены все пары плей-офф Западной конференции
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «Факел»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рома» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Порту» — «Штутгарт»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Астон Вилла» — «Лилль»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бетис» — «Панатинаикос»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Мидтьюлланн» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Лион» — «Сельта»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Фрайбург» — «Генк»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Крылья Советов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бавария» — «Аталанта»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Ливерпуль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Тоттенхэм» — «Атлетико»: Лига чемпионов, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Брага» — «Ференцварош»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Спартак» выгнал словацкого легионера
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Итоги сезона «Лады». Перемены в «Шанхае»
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
