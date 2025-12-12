Таталина: «Последние три с половиной года тренировалась за свой счет и за счет поддержки семьи»

Российская фристайлистка Анастасия Таталина рассказала «СЭ», что в последние годы не получала поддержки от российских спортивных организаций.

— Насколько затратна вся эта история оспаривания дел и получения нейтрального статуса?

— Эта история начинается не с решения Спортивного арбитражного суда. С момента отстранения, то есть в последние три с половиной года, я тренировалась, поддерживала форму, все организовывала за свой счет и за счет поддержки близких. Верила, что однажды смогу вернуться на мировую арену. Естественно, за все это время финансовая нагрузка была большая.

— То есть зарплату в ЦСП вы не получали?

— Возможно, вы прочитали в других интервью, что я обращалась в Олимпийский комитет России и в министерство спорта. Говорила, что я готова выступать, у меня есть программа мирового уровня, включите меня в списки. К сожалению, получила отказ. Мне сказали, что меня нет в списках сборной. На этом наш диалог закончился.

— Если бы вы не подавали жалобу в CAS отдельно, то вам нейтральный статус сейчас никто не дал бы?

— Я не могу ответить на этот вопрос. Если честно, не владею такой информацией, — сказала Таталина «СЭ».

В декабре стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила Таталиной нейтральный статус для участия в турнирах под эгидой организации и олимпийской квалификации.