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ОИ Милан Кортина 2026

20 февраля, 15:20

Немецкая фристайлистка Майер выиграла золото в ски-кроссе на Олимпиаде-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент
Даниэла Майер.
Фото Global Look Press

Немецкая фристайлистка Даниэла Майер стала победительницей большого финала по ски-кроссу на Олимпийских играх-2026.

Серебряный призер — швейцарка Фанни Смит. Бронза у шведки Сандры Нэслунд.

Фристайл

Милан (Италия)

Зимние Олимпийские игры — 2026

Женщины

Ски-кросс

Финал

1. Даниэла Майер (Германия)
2. Фанни Смит (Швейцария)
3. Сандра Нэслунд (Швеция)
4. Мариэль Берже-Сабатель (Франция)

Финал Б

5. Талина Гантенбайн (Швейцария)
6. Жад Грийе Обер (Франция)
7. Сикстин Кузан (Швейцария)
8. Жоли Галли (Италия)

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