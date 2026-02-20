Немецкая фристайлистка Майер выиграла золото в ски-кроссе на Олимпиаде-2026
Немецкая фристайлистка Даниэла Майер стала победительницей большого финала по ски-кроссу на Олимпийских играх-2026.
Серебряный призер — швейцарка Фанни Смит. Бронза у шведки Сандры Нэслунд.
Фристайл
Милан (Италия)
Зимние Олимпийские игры — 2026
Женщины
Ски-кросс
Финал
1. Даниэла Майер (Германия)
2. Фанни Смит (Швейцария)
3. Сандра Нэслунд (Швеция)
4. Мариэль Берже-Сабатель (Франция)
Финал Б
5. Талина Гантенбайн (Швейцария)
6. Жад Грийе Обер (Франция)
7. Сикстин Кузан (Швейцария)
8. Жоли Галли (Италия)
Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.
Новости