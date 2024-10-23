Фристайл
Новости
Олимпиада
Главная
Фристайл

Сегодня, 15:00

Фристайлист Ридзик назвал самую запоминающуюся победу в карьеру

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бронзовый призер Игр в Пхенчхане-2018 и Пекине-2022 по ски-кроссу Сергей Ридзик в интервью «СЭ» отметил, что в его дисциплине есть проблемы с преемственностью.

— Что скажете про новое поколение в ски-кроссе? Подрастают новые таланты?

— Конечно, ротация должна быть. Но вопрос, как удержать уровень, который был до отстранения? Как только нас допустят, мы должны понимать, что у нас всего два-три человека, которые могут соответствовать мировому уровню. И то, насколько я понимаю, они тоже уходят. Олимпиады нет, куда дальше. Молодежь с ними соревнуется, растет, но растет ли сам лидер? Не думаю, скорее идет стагнация результатов, профессионализма. Скажу так: если хочешь расти, то рядом должен быть человек, который превосходит тебя по всем параметрам.

Поэтому, когда нас допустят до соревнований, а рано или поздно это произойдет, мы должны выйти на поле, на склоны, на трассы и показать тот высокий уровень, с которого мы уходили. По крайней мере не ниже. Будет ли он? Не знаю. Это вопрос нашим профессионалам, которые занимаются с командами. И тут надо молиться Богу, много заниматься и верить в удачу. Потому что это неотъемлемая часть всех наших побед.

— Какая ваша самая запоминающаяся победа в карьере?

— Конечно, победа на Кубке мира и первая медаль на Кубке мира. Дальше уже олимпийская медаль.

— Почему так?

— Самое яркое впечатление — когда ты впервые встал на пьедестал Кубка мира. Это абсолютно новое ощущение, которое не повторится.

Сергей Ридзик. «Переключился на семейную жизнь». Двукратный призер Олимпиады Сергей Ридзик завершил карьеру

Сергей Ридзик
фристайл
Читайте также
Хождение по мукам. Тяжелая история франшизы «Виннипега» / «Финикса» / «Аризоны»
Эксперты рассказали, выгодно ли брать отпуск в ноябре 2024 года
Военный истребитель упал во время тренировочного полета в Бразилии
В Узбекистане заявили об отправке в РФ тел погибших россиян после судмедэкспертизы
Болел за «Спартак», получал меньше всех в «Динамо», любил омара под майонезом. Десять малоизвестных фактов о Льве Яшине
Канадский нападающий «Динамо» Пакетт получил российское гражданство
Популярное видео
«Амур» ждут изменения
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Динамовец Пакетт — теперь россиянин. Что происходит с ЦСКА?
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 2
«Виннипег» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 12-го тура 20 октября
«Шинник» — «Балтика»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Алания»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости