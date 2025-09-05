Исландия — Азербайджан: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 21.45 мск
Исландия и Азербайджан сыграют в отборочном турнире ЧМ-2026 5 сентября
Сборные Исландии и Азербайджана сыграют в групповом этапе отборочного турнира на чемпионат мира 2026 в пятницу, 5 сентября. Матч пройдет на стадионе «Лаугардалвеллур» в Рейкьявике (Исландия). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.
Ключевые события противостояния Исландия — Азербайджан будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире смотреть игру можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.
Ответная игра состоится 13 ноября в Азербайджане.
Отборочный турнир на ЧМ-2026 Европы пройдет с 21 марта 2025 по 31 марта 2026 года. Чемпионат мира 2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
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