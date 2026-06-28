Португалия — Испания уже в 1/8? ДР Конго вышла на Англию, Колумбия — на Гану. Итоги группы К ЧМ-2026

В последнем туре группы К Колумбия и Португалия не забили друг другу, поэтому южноамериканцы удержали первое место. Португальцы финишировали вторыми и получат в соперники по 1/16 финала Хорватию: победитель этой пары с большой вероятностью в следующем раунде встретится с Испанией.

ДР Конго обыграла Узбекистан (3:1) и с третьей строчки проходит в плей-офф с 4 очками. Азиатская команда завершает групповую стадию без очков.

По регламенту ЧМ-2026 в следующий раунд выходят первые и вторые места в группах, а также 8 из 12 лучших сборных из числа занявших третьи строчки.

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— очки в личных встречах;

— разница мячей в личных встречах;

— забитые мячи в личных встречах;

— общая разница мячей;

— общее число забитых мячей;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов);

— место в рейтинге ФИФА.

Результаты матчей третьего тура группы К: Португалия — Колумбия — 0:0, ДР Конго — Узбекистан — 3:1.

ЧМ-2026. Итоговая таблица группы К

И В Н П М О 1. Колумбия 3 2 1 0 4-1 7 2. Португалия 3 1 2 0 6-1 5 3. ДР Конго 3 1 1 1 4-3 4 4. Узбекистан 3 0 0 3 2-11 0

— Колумбия забрала первое место без дополнительных показателей. Ничья с Португалией оставила южноамериканцев выше: 7 очков против 5.

— Португалия вышла в 1/16 финала напрямую, но не выиграла квартет. Даже лучшая разница мячей в группе (+5) не помогла: до этого критерия дело не дошло, потому что у Колумбии больше очков.

— ДР Конго резко изменила расклад. Победа над Узбекистаном подняла африканскую сборную сразу в восьмерку лучших третьих команд. У конголезцев 4 очка — этого достаточно для места в плей-офф.

— Узбекистан проиграл все три матча и завершил турнир. После 1:8 по сумме двух первых встреч азиатской команде нужна была разгромная победа над ДР Конго, но вместо этого она получила третье поражение.

Актуальный рейтинг третьих мест

В 1/16 финала выходят 8 лучших из 12 сборных, занявших третье место в своей группе.

И В Н П М РМ О 1. ДР Конго 3 1 1 1 4-3 +1 4 2. Швеция 3 1 1 1 7-7 0 4 3. Гана 3 1 1 1 2-2 0 4 4. Эквадор 3 1 1 1 2-2 0 4 5. Босния и Герцеговина 3 1 1 1 5-6 -1 4 6. Парагвай 3 1 1 1 2-4 -2 4 7. Сенегал 3 1 0 2 8-6 +2 3 8. Иран 3 0 3 0 3-3 0 3 ——————————————————————————————— 9. Южная Корея 3 1 0 2 2-3 -1 3 10. Алжир 2 1 0 1 2-4 -2 3 1 1. Шотландия 3 1 0 2 1-4 -3 3 12. Уругвай 3 0 2 1 3-4 -1 2

Жирным выделены сборные, уже гарантировавшие место в 1/16 финала

Критерии в случае равенства очков у двух и более третьих команд:

— разница мячей;

— забитые мячи;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтые и красные карточки);

— место в рейтинге ФИФА.

Сетка плей-офф ЧМ-2026

Пары 1/16 финала, если бы групповой этап завершился сейчас, выглядели бы так:

Германия — Парагвай

Франция — Швеция

ЮАР — Канада

Нидерланды — Марокко

Португалия — Хорватия

Испания — Австрия

США — Босния и Герцеговина

Бельгия — Сенегал

Бразилия — Япония

Кот-д'Ивуар — Норвегия

Мексика — Эквадор

Англия — ДР Конго

Аргентина — Кабо-Верде

Австралия — Египет

Швейцария — Иран

Колумбия — Гана

Жирным выделены уже утвержденные пары.