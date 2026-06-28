Португалия — Испания уже в 1/8? ДР Конго вышла на Англию, Колумбия — на Гану. Итоги группы К ЧМ-2026
В последнем туре группы К Колумбия и Португалия не забили друг другу, поэтому южноамериканцы удержали первое место. Португальцы финишировали вторыми и получат в соперники по 1/16 финала Хорватию: победитель этой пары с большой вероятностью в следующем раунде встретится с Испанией.
ДР Конго обыграла Узбекистан (3:1) и с третьей строчки проходит в плей-офф с 4 очками. Азиатская команда завершает групповую стадию без очков.
По регламенту ЧМ-2026 в следующий раунд выходят первые и вторые места в группах, а также 8 из 12 лучших сборных из числа занявших третьи строчки.
Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:
— очки в личных встречах;
— разница мячей в личных встречах;
— забитые мячи в личных встречах;
— общая разница мячей;
— общее число забитых мячей;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов);
— место в рейтинге ФИФА.
Результаты матчей третьего тура группы К: Португалия — Колумбия — 0:0, ДР Конго — Узбекистан — 3:1.
ЧМ-2026. Итоговая таблица группы К
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Колумбия
|
3
|
2
|
1
|
0
|
4-1
|
7
|
2. Португалия
|
3
|
1
|
2
|
0
|
6-1
|
5
|
3. ДР Конго
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4-3
|
4
|
4. Узбекистан
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2-11
|
0
— Колумбия забрала первое место без дополнительных показателей. Ничья с Португалией оставила южноамериканцев выше: 7 очков против 5.
— Португалия вышла в 1/16 финала напрямую, но не выиграла квартет. Даже лучшая разница мячей в группе (+5) не помогла: до этого критерия дело не дошло, потому что у Колумбии больше очков.
— ДР Конго резко изменила расклад. Победа над Узбекистаном подняла африканскую сборную сразу в восьмерку лучших третьих команд. У конголезцев 4 очка — этого достаточно для места в плей-офф.
— Узбекистан проиграл все три матча и завершил турнир. После 1:8 по сумме двух первых встреч азиатской команде нужна была разгромная победа над ДР Конго, но вместо этого она получила третье поражение.
Актуальный рейтинг третьих мест
В 1/16 финала выходят 8 лучших из 12 сборных, занявших третье место в своей группе.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
РМ
|
О
|
1. ДР Конго
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4-3
|
+1
|
4
|
2. Швеция
|
3
|
1
|
1
|
1
|
7-7
|
0
|
4
|
3. Гана
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2-2
|
0
|
4
|
4. Эквадор
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2-2
|
0
|
4
|
5. Босния и Герцеговина
|
3
|
1
|
1
|
1
|
5-6
|
-1
|
4
|
6. Парагвай
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2-4
|
-2
|
4
|
7. Сенегал
|
3
|
1
|
0
|
2
|
8-6
|
+2
|
3
|
8. Иран
|
3
|
0
|
3
|
0
|
3-3
|
0
|
3
|
———————————————————————————————
|
9. Южная Корея
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2-3
|
-1
|
3
|
10. Алжир
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-4
|
-2
|
3
|
11. Шотландия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
1-4
|
-3
|
3
|
12. Уругвай
|
3
|
0
|
2
|
1
|
3-4
|
-1
|
2
Жирным выделены сборные, уже гарантировавшие место в 1/16 финала
Критерии в случае равенства очков у двух и более третьих команд:
— разница мячей;
— забитые мячи;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтые и красные карточки);
— место в рейтинге ФИФА.
Сетка плей-офф ЧМ-2026
Пары 1/16 финала, если бы групповой этап завершился сейчас, выглядели бы так:
Германия — Парагвай
Франция — Швеция
ЮАР — Канада
Нидерланды — Марокко
Португалия — Хорватия
Испания — Австрия
США — Босния и Герцеговина
Бельгия — Сенегал
Бразилия — Япония
Кот-д'Ивуар — Норвегия
Мексика — Эквадор
Англия — ДР Конго
Аргентина — Кабо-Верде
Австралия — Египет
Швейцария — Иран
Колумбия — Гана
Жирным выделены уже утвержденные пары.