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Сегодня, 05:27

Португалия — Испания уже в 1/8? ДР Конго вышла на Англию, Колумбия — на Гану. Итоги группы К ЧМ-2026

Гоша Чернов
Шеф отдела международного футбола
Фото Global Look Press

В последнем туре группы К Колумбия и Португалия не забили друг другу, поэтому южноамериканцы удержали первое место. Португальцы финишировали вторыми и получат в соперники по 1/16 финала Хорватию: победитель этой пары с большой вероятностью в следующем раунде встретится с Испанией.

ДР Конго обыграла Узбекистан (3:1) и с третьей строчки проходит в плей-офф с 4 очками. Азиатская команда завершает групповую стадию без очков.

По регламенту ЧМ-2026 в следующий раунд выходят первые и вторые места в группах, а также 8 из 12 лучших сборных из числа занявших третьи строчки.

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— очки в личных встречах;
— разница мячей в личных встречах;
— забитые мячи в личных встречах;
— общая разница мячей;
— общее число забитых мячей;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов);
— место в рейтинге ФИФА.

Результаты матчей третьего тура группы К: Португалия — Колумбия — 0:0, ДР Конго — Узбекистан — 3:1.

ЧМ-2026. Итоговая таблица группы К

И

В

Н

П

М

О

1. Колумбия

3

2

1

0

4-1

7

2. Португалия

3

1

2

0

6-1

5

3. ДР Конго

3

1

1

1

4-3

4

4. Узбекистан

3

0

0

3

2-11

0

— Колумбия забрала первое место без дополнительных показателей. Ничья с Португалией оставила южноамериканцев выше: 7 очков против 5.

— Португалия вышла в 1/16 финала напрямую, но не выиграла квартет. Даже лучшая разница мячей в группе (+5) не помогла: до этого критерия дело не дошло, потому что у Колумбии больше очков.

— ДР Конго резко изменила расклад. Победа над Узбекистаном подняла африканскую сборную сразу в восьмерку лучших третьих команд. У конголезцев 4 очка — этого достаточно для места в плей-офф.

— Узбекистан проиграл все три матча и завершил турнир. После 1:8 по сумме двух первых встреч азиатской команде нужна была разгромная победа над ДР Конго, но вместо этого она получила третье поражение.

Актуальный рейтинг третьих мест

В 1/16 финала выходят 8 лучших из 12 сборных, занявших третье место в своей группе.

И

В

Н

П

М

РМ

О

1. ДР Конго

3

1

1

1

4-3

+1

4

2. Швеция

3

1

1

1

7-7

0

4

3. Гана

3

1

1

1

2-2

0

4

4. Эквадор

3

1

1

1

2-2

0

4

5. Босния и Герцеговина

3

1

1

1

5-6

-1

4

6. Парагвай

3

1

1

1

2-4

-2

4

7. Сенегал

3

1

0

2

8-6

+2

3

8. Иран

3

0

3

0

3-3

0

3

———————————————————————————————

9. Южная Корея

3

1

0

2

2-3

-1

3

10. Алжир

2

1

0

1

2-4

-2

3

11. Шотландия

3

1

0

2

1-4

-3

3

12. Уругвай

3

0

2

1

3-4

-1

2

Жирным выделены сборные, уже гарантировавшие место в 1/16 финала

Критерии в случае равенства очков у двух и более третьих команд:

— разница мячей;
— забитые мячи;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтые и красные карточки);
— место в рейтинге ФИФА.

Сетка плей-офф ЧМ-2026

Пары 1/16 финала, если бы групповой этап завершился сейчас, выглядели бы так:

Германия — Парагвай
Франция — Швеция

ЮАР — Канада
Нидерланды — Марокко

Португалия — Хорватия
Испания — Австрия

США — Босния и Герцеговина
Бельгия — Сенегал

Бразилия — Япония
Кот-д'Ивуар — Норвегия

Мексика — Эквадор
Англия — ДР Конго

Аргентина — Кабо-Верде
Австралия — Египет

Швейцария — Иран
Колумбия — Гана

Жирным выделены уже утвержденные пары.

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Сборная ДР Конго по футболу
Сборная Колумбии по футболу
Сборная Португалии по футболу
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