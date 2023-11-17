Бесплатная трансляция игры Аргентина — Уругвай на «Матч ТВ» начнется в 02.55 мск 17 ноября

Сборная Уругвая в гостях в городе Буэнос-Айрес в матче пятого тура группового турнира квалификации на чемпионат мира-2026 по футболу сыграет против Аргентины. Встреча на стадионе «Бомбонера» начнется в 03.00 по московскому времени.

Телеканал «Матч ТВ» на своем сайте matchtv.ru и на ТВ покажет бесплатную видеотрансляцию игры Аргентина — Уругвай в прямом эфире. Начало — в 02.55 мск. Следить за ключевыми событиями встречи можно будет с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

Сборная Уругвая с семью очками занимает второе место в турнирной таблице своей группы отбора на ЧМ-2026. Аргентинцы лидируют в группе с 12 баллами.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони вызвал нападающего Лионеля Месси на игры отбора ЧМ-2022 с Уругваем и Бразилией.

Аргентина вместе с Месси завоевала золотые медали чемпионата мира-2022 в Катаре. В финале турнира в серии пенальти национальная команда обыграла Францию (3:3, 4-2).

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.

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