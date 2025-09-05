Сборные Парагвая и Эквадора встретятся в матче 17-го тура южноамериканского отбора чемпионата мира в ночь на пятницу, 5 сентября. Игра пройдет на стадионе «Дефенсорес дель Чако» в Асунсьоне и начнется в 2.30 по московскому времени.

Результаты матчей игрового дня отборочного турнира можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 3», трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

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05 сентября 2025, 02:30. Дефенсорес дель Чако (Асунсьон)

Первая встреча сборных в отборе состоялась в 2024 году и завершилась со счетом 0:0. После 16 туров Эквадор идет вторым с 25 очками, а Парагвай — пятым с 24 очками.