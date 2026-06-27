Новая Зеландия — Бельгия: стартовые составы на матч чемпионата мира-2026

Сборные Новой Зеландии и Бельгии опубликовали составы на матч третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Игра в группе G пройдет в Ванкувере (Канада). Она начнется в 06.00 по московскому времени.

Новая Зеландия: Крокомб, Какаче, Биндон, Сармен, Пэйн, Белл, Стаменич, Джаст, Сингх, Томас, Вуд.

Бельгия: Куртуа, Де Кейпер, Теат, Мехеле, Кастань, Тилеманс, Ванакен, Доку, Де Брейне, Троссар, Де Кетеларе