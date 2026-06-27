Египет и Иран сыграют в 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 в субботу, 27 июня. Игра состоится на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Начало — в 06.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры эксклюзивно покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск». Следить за ключевыми событиями встречи Египет — Иран можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа G.

27 июня, 06:00. Lumen Field (Сиэтл)

Сборная Египта набрала четыре очка и занимает первое место в группе G, команда Ирана с двумя очками располагается на второй строчке в квартете.

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