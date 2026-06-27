Кабо-Верде в 1/16 финала сыграет с Аргентиной, Испания — с Австрией или Алжиром. Итоги группы H ЧМ-2026
Испания обыграла Уругвай (1:0), выиграла группу H и в 1/16 финала прямо сейчас выходит на Австрию. Кабо-Верде удержало 0:0 с Саудовской Аравией и заняло второе место с тремя очками. Уругвай финишировал третьим, но с двумя очками не попал в число лучших третьих сборных и завершил турнир. Саудовцы замкнули квартет.
По регламенту ЧМ-2026 в следующий раунд выходят первые и вторые места в группах, а также 8 из 12 лучших сборных из числа занявших третьи строчки.
Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:
— очки в личных встречах;
— разница мячей в личных встречах;
— забитые мячи в личных встречах;
— общая разница мячей;
— общее число забитых мячей;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов);
— место в рейтинге ФИФА.
Результаты матчей третьего тура группы H: Кабо-Верде — Саудовская Аравия — 0:0, Уругвай — Испания — 0:1.
Чемпионат мира-2026. Группа H
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Испания
|
3
|
2
|
1
|
0
|
5-0
|
7
|
2. Кабо-Верде
|
3
|
0
|
3
|
0
|
2-2
|
3
|
3. Уругвай
|
3
|
0
|
2
|
1
|
3-4
|
2
|
4. Саудовская Аравия
|
3
|
0
|
2
|
1
|
1-5
|
2
— Испания спокойно забрала первое место. У команды Луиса де ла Фуэнте 7 очков, 5 забитых мячей и ни одного пропущенного.
— Кабо-Верде сенсационно вышло в 1/16 финала напрямую. Дебютант ЧМ закончил групповой этап без побед, но и без поражений: три ничьи дали африканской сборной вторую строчку.
— Уругвай остался третьим, но это ничего не дает южноамериканцам. У них 2 очка, а восьмое место в рейтинге третьих прямо сейчас занимает Алжир с 3 очками. Попасть в плей-офф Уругвай уже не может.
— Саудовская Аравия завершила турнир последней. У нее тоже 2 очка, но личная встреча с Уругваем завершилась 1:1, а дальше решала общая разница мячей: у южноамериканцев она лучше.
Актуальный рейтинг третьих мест
В 1/16 финала выйдут 8 из 12 сборных, занявших третье место в своей группе.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
РМ
|
О
|
1. Швеция
|
3
|
1
|
1
|
1
|
7-7
|
0
|
4
|
2. Эквадор
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2-2
|
0
|
4
|
3. Босния и Герцеговина
|
3
|
1
|
1
|
1
|
5-6
|
-1
|
4
|
4. Парагвай
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2-4
|
-2
|
4
|
5. Сенегал
|
3
|
1
|
0
|
2
|
8-6
|
+2
|
3
|
6. Хорватия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3-4
|
-1
|
3
|
7. Южная Корея
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2-3
|
-1
|
3
|
8. Алжир
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-4
|
-2
|
3
|
———————————————————————————————
|
9. Шотландия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
1-4
|
-3
|
3
|
10. Бельгия
|
2
|
0
|
2
|
0
|
1-1
|
0
|
2
|
11. Уругвай
|
3
|
0
|
2
|
1
|
3-4
|
-1
|
2
|
12. ДР Конго
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1-2
|
-1
|
1
Жирным выделены сборные, уже гарантировавшие место в 1/16 финала
Критерии в случае равенства очков у двух и более третьих команд:
— разница мячей;
— забитые мячи;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтые и красные карточки);
— место в рейтинге ФИФА.
На кого выходят команды группы H
Победитель группы H сыграет со вторым местом группы J. Прямо сейчас Испания выходит на Австрию, но соперником может стать и Алжир — эти команды ждет очная игра в последнем туре.
Второе место группы H попадает на победителя группы J: Кабо-Верде сыграет с Аргентиной.
Третье место из этой группы никуда не выйдет, так как Уругвай не попадет в восьмерку лучших третьих мест.
Как бы выглядела сетка плей-офф прямо сейчас
Пары 1/16 финала, если бы групповой этап завершился сейчас, выглядели бы так:
Германия — Парагвай
Франция — Швеция
ЮАР — Канада
Нидерланды — Марокко
Португалия — Гана
Испания — Австрия
США — Босния и Герцеговина
Египет — Южная Корея
Бразилия — Япония
Кот-д'Ивуар — Норвегия
Мексика — Эквадор
Англия — Сенегал
Аргентина — Кабо-Верде
Австралия — Иран
Швейцария — Алжир
Колумбия — Хорватия
Жирным выделены уже утвержденные пары.