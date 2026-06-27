Кабо-Верде в 1/16 финала сыграет с Аргентиной, Испания — с Австрией или Алжиром. Итоги группы H ЧМ-2026

Испания обыграла Уругвай (1:0), выиграла группу H и в 1/16 финала прямо сейчас выходит на Австрию. Кабо-Верде удержало 0:0 с Саудовской Аравией и заняло второе место с тремя очками. Уругвай финишировал третьим, но с двумя очками не попал в число лучших третьих сборных и завершил турнир. Саудовцы замкнули квартет.

По регламенту ЧМ-2026 в следующий раунд выходят первые и вторые места в группах, а также 8 из 12 лучших сборных из числа занявших третьи строчки.

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— очки в личных встречах;

— разница мячей в личных встречах;

— забитые мячи в личных встречах;

— общая разница мячей;

— общее число забитых мячей;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов);

— место в рейтинге ФИФА.

Результаты матчей третьего тура группы H: Кабо-Верде — Саудовская Аравия — 0:0, Уругвай — Испания — 0:1.

Чемпионат мира-2026. Группа H

И В Н П М О 1. Испания 3 2 1 0 5-0 7 2. Кабо-Верде 3 0 3 0 2-2 3 3. Уругвай 3 0 2 1 3-4 2 4. Саудовская Аравия 3 0 2 1 1-5 2

— Испания спокойно забрала первое место. У команды Луиса де ла Фуэнте 7 очков, 5 забитых мячей и ни одного пропущенного.

— Кабо-Верде сенсационно вышло в 1/16 финала напрямую. Дебютант ЧМ закончил групповой этап без побед, но и без поражений: три ничьи дали африканской сборной вторую строчку.

— Уругвай остался третьим, но это ничего не дает южноамериканцам. У них 2 очка, а восьмое место в рейтинге третьих прямо сейчас занимает Алжир с 3 очками. Попасть в плей-офф Уругвай уже не может.

— Саудовская Аравия завершила турнир последней. У нее тоже 2 очка, но личная встреча с Уругваем завершилась 1:1, а дальше решала общая разница мячей: у южноамериканцев она лучше.

Актуальный рейтинг третьих мест

В 1/16 финала выйдут 8 из 12 сборных, занявших третье место в своей группе.

И В Н П М РМ О 1. Швеция 3 1 1 1 7-7 0 4 2. Эквадор 3 1 1 1 2-2 0 4 3. Босния и Герцеговина 3 1 1 1 5-6 -1 4 4. Парагвай 3 1 1 1 2-4 -2 4 5. Сенегал 3 1 0 2 8-6 +2 3 6. Хорватия 2 1 0 1 3-4 -1 3 7. Южная Корея 3 1 0 2 2-3 -1 3 8. Алжир 2 1 0 1 2-4 -2 3 ——————————————————————————————— 9. Шотландия 3 1 0 2 1-4 -3 3 10. Бельгия 2 0 2 0 1-1 0 2 11. Уругвай 3 0 2 1 3-4 -1 2 12. ДР Конго 2 0 1 1 1-2 -1 1

Жирным выделены сборные, уже гарантировавшие место в 1/16 финала

Критерии в случае равенства очков у двух и более третьих команд:

— разница мячей;

— забитые мячи;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтые и красные карточки);

— место в рейтинге ФИФА.

На кого выходят команды группы H

Победитель группы H сыграет со вторым местом группы J. Прямо сейчас Испания выходит на Австрию, но соперником может стать и Алжир — эти команды ждет очная игра в последнем туре.

Второе место группы H попадает на победителя группы J: Кабо-Верде сыграет с Аргентиной.

Третье место из этой группы никуда не выйдет, так как Уругвай не попадет в восьмерку лучших третьих мест.

Как бы выглядела сетка плей-офф прямо сейчас

Пары 1/16 финала, если бы групповой этап завершился сейчас, выглядели бы так:

Германия — Парагвай

Франция — Швеция

ЮАР — Канада

Нидерланды — Марокко

Португалия — Гана

Испания — Австрия

США — Босния и Герцеговина

Египет — Южная Корея

Бразилия — Япония

Кот-д'Ивуар — Норвегия

Мексика — Эквадор

Англия — Сенегал

Аргентина — Кабо-Верде

Австралия — Иран

Швейцария — Алжир

Колумбия — Хорватия

Жирным выделены уже утвержденные пары.