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Сегодня, 05:44

Кабо-Верде в 1/16 финала сыграет с Аргентиной, Испания — с Австрией или Алжиром. Итоги группы H ЧМ-2026

Гоша Чернов
Шеф отдела международного футбола
Фото Global Look Press

Испания обыграла Уругвай (1:0), выиграла группу H и в 1/16 финала прямо сейчас выходит на Австрию. Кабо-Верде удержало 0:0 с Саудовской Аравией и заняло второе место с тремя очками. Уругвай финишировал третьим, но с двумя очками не попал в число лучших третьих сборных и завершил турнир. Саудовцы замкнули квартет.

По регламенту ЧМ-2026 в следующий раунд выходят первые и вторые места в группах, а также 8 из 12 лучших сборных из числа занявших третьи строчки.

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— очки в личных встречах;
— разница мячей в личных встречах;
— забитые мячи в личных встречах;
— общая разница мячей;
— общее число забитых мячей;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов);
— место в рейтинге ФИФА.

Результаты матчей третьего тура группы H: Кабо-Верде — Саудовская Аравия — 0:0, Уругвай — Испания — 0:1.

Чемпионат мира-2026. Группа H

И

В

Н

П

М

О

1. Испания

3

2

1

0

5-0

7

2. Кабо-Верде

3

0

3

0

2-2

3

3. Уругвай

3

0

2

1

3-4

2

4. Саудовская Аравия

3

0

2

1

1-5

2

— Испания спокойно забрала первое место. У команды Луиса де ла Фуэнте 7 очков, 5 забитых мячей и ни одного пропущенного.

— Кабо-Верде сенсационно вышло в 1/16 финала напрямую. Дебютант ЧМ закончил групповой этап без побед, но и без поражений: три ничьи дали африканской сборной вторую строчку.

— Уругвай остался третьим, но это ничего не дает южноамериканцам. У них 2 очка, а восьмое место в рейтинге третьих прямо сейчас занимает Алжир с 3 очками. Попасть в плей-офф Уругвай уже не может.

— Саудовская Аравия завершила турнир последней. У нее тоже 2 очка, но личная встреча с Уругваем завершилась 1:1, а дальше решала общая разница мячей: у южноамериканцев она лучше.

Актуальный рейтинг третьих мест

В 1/16 финала выйдут 8 из 12 сборных, занявших третье место в своей группе.

И

В

Н

П

М

РМ

О

1. Швеция

3

1

1

1

7-7

0

4

2. Эквадор

3

1

1

1

2-2

0

4

3. Босния и Герцеговина

3

1

1

1

5-6

-1

4

4. Парагвай

3

1

1

1

2-4

-2

4

5. Сенегал

3

1

0

2

8-6

+2

3

6. Хорватия

2

1

0

1

3-4

-1

3

7. Южная Корея

3

1

0

2

2-3

-1

3

8. Алжир

2

1

0

1

2-4

-2

3

———————————————————————————————

9. Шотландия

3

1

0

2

1-4

-3

3

10. Бельгия

2

0

2

0

1-1

0

2

11. Уругвай

3

0

2

1

3-4

-1

2

12. ДР Конго

2

0

1

1

1-2

-1

1

Жирным выделены сборные, уже гарантировавшие место в 1/16 финала

Критерии в случае равенства очков у двух и более третьих команд:

— разница мячей;
— забитые мячи;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтые и красные карточки);
— место в рейтинге ФИФА.

На кого выходят команды группы H

Победитель группы H сыграет со вторым местом группы J. Прямо сейчас Испания выходит на Австрию, но соперником может стать и Алжир — эти команды ждет очная игра в последнем туре.

Второе место группы H попадает на победителя группы J: Кабо-Верде сыграет с Аргентиной.

Третье место из этой группы никуда не выйдет, так как Уругвай не попадет в восьмерку лучших третьих мест.

Как бы выглядела сетка плей-офф прямо сейчас

Пары 1/16 финала, если бы групповой этап завершился сейчас, выглядели бы так:

Германия — Парагвай
Франция — Швеция

ЮАР — Канада
Нидерланды — Марокко

Португалия — Гана
Испания — Австрия

США — Босния и Герцеговина
Египет — Южная Корея

Бразилия — Япония
Кот-д'Ивуар — Норвегия

Мексика — Эквадор
Англия — Сенегал

Аргентина — Кабо-Верде
Австралия — Иран

Швейцария — Алжир
Колумбия — Хорватия

Жирным выделены уже утвержденные пары.

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Сборная Испании по футболу
Сборная Кабо-Верде по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
Сборная Уругвая по футболу

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