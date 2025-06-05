Индонезия — Китай: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026
Сборная Индонезии примет Китай в матче отбора чемпионата мира
Сборная Индонезии принимает Китай в матче 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира 2026 года в четверг, 5 июня. Игра на стадионе «Гелора Бунг Кано» в Джакарте начинается в 16.45 по московскому времени.
В прямом эфире матч показывают телеканал «Старт Триумф» и сайт tvstart.ru. Ход и результат игры Индонезия — Китай можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».
Сборные Индонезии и Китая выступают в группе С, предыдущая встреча соперников завершилась победой китайской команд со счетом 2:1.
Индонезия идет на четвертом месте в группе (зона стыковых матчей) с 9 очками после восьми туров. Китай располагается на последней, шестой строчке турнирной таблицы с 6 очками.
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