Сборная Индонезии примет Китай в матче отбора чемпионата мира

Сборная Индонезии принимает Китай в матче 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира 2026 года в четверг, 5 июня. Игра на стадионе «Гелора Бунг Кано» в Джакарте начинается в 16.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч показывают телеканал «Старт Триумф» и сайт tvstart.ru. Ход и результат игры Индонезия — Китай можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа C.

05 июня 2025, 16:45. ()

Сборные Индонезии и Китая выступают в группе С, предыдущая встреча соперников завершилась победой китайской команд со счетом 2:1.

Индонезия идет на четвертом месте в группе (зона стыковых матчей) с 9 очками после восьми туров. Китай располагается на последней, шестой строчке турнирной таблицы с 6 очками.