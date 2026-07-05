Мексика и Англия встретятся на чемпионате мира по футболу

Сборные Мексики и Англии встретятся в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в ночь на вторник, 6 июля. Игра будет проходить на стадионе «Ацтека» в Мексике, стартовый свисток прозвучит в 3.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск».

Следить за основными событиями и результатом игры Мексика — Англия можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

06 июля, 03:00. Estadio Azteca (Мехико)

В предыдущем раунде плей-офф Мексика победила Эквадор со счетом 2:0, а Англия обыграла ДР Конго со счетом 2:1. На групповом этапе Мексика заняла первое место в группе А, а Англия — в группе L.

ЧМ-2026 проходит в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля.

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