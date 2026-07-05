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Сегодня, 11:00

Мексика — Англия: во сколько начало матча 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу, где смотреть трансляцию

Мексика и Англия встретятся на чемпионате мира по футболу
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Мексики и Англии встретятся в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в ночь на вторник, 6 июля. Игра будет проходить на стадионе «Ацтека» в Мексике, стартовый свисток прозвучит в 3.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск».

Следить за основными событиями и результатом игры Мексика — Англия можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/8 финала.
06 июля, 03:00. Estadio Azteca (Мехико)
Мексика
Англия

В предыдущем раунде плей-офф Мексика победила Эквадор со счетом 2:0, а Англия обыграла ДР Конго со счетом 2:1. На групповом этапе Мексика заняла первое место в группе А, а Англия — в группе L.

ЧМ-2026 проходит в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.

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