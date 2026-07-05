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Сегодня, 11:00

Когда сыграют Португалия — Испания: дата и время начала матча 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу

Сборные Португалии и Испании встретятся на чемпионате мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Португалии и Испании встретятся в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в понедельник, 6 июля. Игра пройдет на арене «ЭйТи-энд-Ти Стэдиум» в Арлингтоне, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут канал и сайт «Матч ТВ», а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Следить за основными событиями и результатом игры Португалия — Испания можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/8 финала.
06 июля, 22:00. AT&T Stadium (Арлингтон)
Португалия
Испания

В предыдущем раунде плей-офф Португалия победила Хорватию со счетом 2:1, а Испания обыграла Австрию со счетом 3:0.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.

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