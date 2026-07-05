Ибрагимович — о матче Парагвай — Франция: «Лучшая реакция на провокации — улыбаться»

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал матч Парагвай — Франция (0:1) в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

«Если бы я играл в этом матче, то получил бы четыре или пять красных карточек. Игроки Франции проявили хладнокровие, они сохраняли спокойствие и улыбались. Это лучшая реакция на провокации — улыбаться и не поддаваться», — сказал Ибрагимович в эфире FOX Sports.

Франция вышла в 1/4 финала ЧМ-2026 и сыграет с Марокко, которое обыграло Канаду (3:0).