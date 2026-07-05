Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 11:02

Ибрагимович — о матче Парагвай — Франция: «Лучшая реакция на провокации — улыбаться»

Руслан Минаев

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал матч Парагвай — Франция (0:1) в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

«Если бы я играл в этом матче, то получил бы четыре или пять красных карточек. Игроки Франции проявили хладнокровие, они сохраняли спокойствие и улыбались. Это лучшая реакция на провокации — улыбаться и не поддаваться», — сказал Ибрагимович в эфире FOX Sports.

Килиан Мбаппе и&nbsp;Хуан Касерес в&nbsp;матче 1/8 финала ЧМ-2026 Парагвай&nbsp;&mdash; Франция 5&nbsp;июня.Как же Франция намучилась с Парагваем! Это был ее самый сложный матч на ЧМ

Франция вышла в 1/4 финала ЧМ-2026 и сыграет с Марокко, которое обыграло Канаду (3:0).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Златан Ибрагимович
Чемпионат мира по футболу
Сборная Парагвая по футболу
Сборная Франции по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Парагвай — Франция: судья не удалил Касереса
Мексика — Англия: во сколько начало матча 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу, где смотреть трансляцию
Когда сыграют Португалия — Испания: дата и время начала матча 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу
«Это не просто позор, а даже хуже». Что говорят о грубой игре Парагвая против Франции на ЧМ-2026
Вратарь сборной Парагвая Хиль — о том, что Мбаппе не пожал ему руку: «Он меня взбесил»
Мбаппе стал первым игроком с тремя голами в плей-офф на трех чемпионатах мира
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мексика — Англия: во сколько начало матча 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу, где смотреть трансляцию

Парагвай — Франция: судья не удалил Касереса

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости