Сборные Австралии и Японии встретятся в отборе чемпионата мира

Сборные Австралии и Японии встречаются в матче 9-го тура отборочного этапа чемпионата мира в четверг, 5 июня. Игра на стадионе «Оптус» в Перте (Австралия) начинается в 14.10 по московскому времени.

В прямом эфире матч показывают телеканал «Старт» и сайт tvstart.ru. Ход и результат игры Австралия — Япония можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа C.

05 июня 2025, 14:10. ()

Сборные Австралии и Японии играют в группе С, предыдущая встреча команд завершилась со счетом 1:1. Японцы с 20 очками лидируют в группе и обеспечили себе попадание в финальную часть чемпионата мира. Австралийцы находятся на втором месте с 13 очками.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с участием 48 сборных.