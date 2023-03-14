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Сегодня, 14:51

ФИФА определилась с форматом проведения ЧМ-2026

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпионат мира по футболу.
Фото Global Look Press

Международная федерация футбола (ФИФА) в четверг, 16 марта, намерена утвердить новый формат чемпионата мира-2026.

Как сообщает The Athletic, изначально планировалось разделить команды на 16 групп по 3 сборных. Однако ФИФА решила отказалась от этой идеи в пользу формата с 12 группами по 4 команды, при этом восемь лучших команд, занявших третьи места, выйдут в плей-офф, как и все команды, которые окажутся на первых и вторых местах.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Матчи состоятся в 16 городах. Этот чемпионат мира будет самым продолжительным в истории: он продлится 39 дней, которые вместят в себя 104 матча.

Чемпионат мира по футболу
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