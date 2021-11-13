В «ПСЖ» недовольны отъездом Месси в сборную. Лео сыграл четверть часа и увидел чудо-гол Ди Марии со скамейки
Последний матч за «ПСЖ» Лионель Месси сыграл 29 октября против «Лилля». Непонятно, какой в этом был смысл, если накануне той встречи аргентинец пропустил тренировку из-за мышечного дискомфорта. В итоге Маурисио Почеттино пришлось менять свою звезду уже в перерыве, после чего соотечественник главного тренера пропустил игры с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов и «Бордо» — в лиге 1.
Тем не менее, в сборную Месси отправился по первому зову, и в Аргентине отмечали, как счастлив капитан по возвращении домой. Про травму же никто не вспоминал, так как Лео работал на тренировках наравне с партнерами. Правда, как потом пояснил главный тренер сборной Лионель Скалони, первые занятия носили смешанный характер, а нагрузки увеличивались постепенно.
И все равно это вызвало недовольство в парижском клубе, где рассчитывали, что Месси никуда не поедет и спокойно восстановится за время двухнедельной паузы. «Мы против вызова игрока, который восстанавливается после травмы. В этом нет смысла», — заявил спортивный директор «ПСЖ» Леонардо, однако обращения клуба в ФИФА по поводу Месси и также залечивавшего повреждение Паредеса ни к чему не привели.
«Слова Леонардо можно понять, потому что Месси провел три матча за сборную в сентябре и еще три — в октябре. Было много игр и перелетов, так что мнение парижан понятно. Однако вызывать его — наше право. И мы можем выпустить Месси на поле, если он готов физически», — ответил «ПСЖ» Скалони. А ранее на другой пресс-конференции тренер признался, что Лео всегда хочет играть, а он, как тренер, всегда хочет видеть капитана на поле.
В конце концов, этого хочет вся Аргентина, включая юную болельщицу, которая стала звездой Сети после исполнения посвященной десятому номеру сборной песни. Тем не менее, вопреки появившимся накануне инсайдам от близких к бело-голубым СМИ, Месси начал игру на скамейке запасных.
На поле же все увидели, что у аргентинцев в их нынешней версии нет ощутимой зависимости от главной звезды. Скалони, к слову, начинал свою работу после ЧМ-2018 без своего тезки, и получалось довольно интересно. Примерно как в начале игры в Монтевидео, когда проводивший за сборную лишь второй матч за два года Дибала выдал передачу получившему капитанскую повязку Ди Марии, а тот, словно рукой, забросил мяч в дальнюю «девятку».
В целом же гостям приходилось непросто под агрессивным уругвайским прессингом, с которого началась масса атак на ворота Эмилиано Мартинеса. Однажды голкипера откровенно простил Суарес, который попал в штангу и уже с добивания не попал в створ. Затем вратарь остановил удар Весино из центра штрафной, и к перерыву про Месси вспоминалось все чаще. Он был нужен в центре поля при выходе из обороны, потому что в этой зоне у Аргентины было непозволительно много потерь.
Команда Оскара Табареса на гол точно наиграла, и однажды претендовала на пенальти, но так как Суареса зацепили за ногу в сантиметрах от линии штрафной, ВАР в ситуацию вмешаться не мог, тогда как главный арбитр фол пропустил. А Мартинес в концовке все же не пропустил глупый гол после дальнего удара, накрыв мяч со второй попытки.
Что касается Месси, то он на 76-й минуте все-таки вышел на поле. Скорее для того, чтобы почувствовать игровой тонус перед предстоящим южноамериканском класико с Бразилией. В напряженной концовке, когда соперник насел на ворота бело-голубых, обороне капитан не помогал, карауля шанс для возможной контратаки, и в компенсированное время пробил намного выше ворот.
Сзади же за Лео отпахали партнеры. Самая длинная на данный момент серия без поражения на уровне сборных достигла 26 матчей, и Аргентина стала еще на шаг ближе к Катару. В отличие от Уругвая, который проиграл три раза подряд и при равном количестве очков скатился на шестое место, пропустив вперед Чили и Колумбию.
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