Украина пробилась в финал плей-офф ЧМ-2022. Шотландию обыграли, дальше — Уэльс

Команда Александра Петракова победила в Глазго — 3:1.

Матч в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк», где год назад Украина в 1/8 финала ЧЕ-2020 в дополнительное время обыграла Швецию, начался довольно бодро. Не прошло и пяти минут, как голландский рефери Данни Маккелли показал желтую карточку — Яремчук пошел в очень резкий подкат в центре поля.

После этого гости сосредоточились на игре в футбол. За первые 20 минут Украина создала три очень хороших момента. Сначала Цыганков с линии штрафной бил под перекладину после прострела с правого фланга Караваева и изящной скидки пяткой Малиновского — Гордон успел выбросить руку и перевести мяч на угловой.

Затем шотландский голкипер выдал еще более впечатляющий сэйв. Макгрегор, пытаясь выбить мяч, отбросил его на ногу Ярмоленко — вероятно, капитан сборной Украины был в офсайде, но в данном случае положение «вне игры» в любом случае не было бы зафиксировано. Полузащитник «Вест Хэма» с разворота бил с линии вратарской, но Гордон сначала зацепил мяч подмышкой, а затем успел накрыть его на линии ворот.

А еще спустя несколько минут он сумел опередить Яремчука, который выходил один на один.

Учитывая, как начался матч, гол Украины был бы максимально логичен, но случился он в ситуации, когда шотландцы вроде бы отодвинули игру от своих ворот и начали пытаться сами нагнетать впереди. Малиновский со своей половины поля выдал отличный пас метров на 50 в сторону Ярмоленко, а тот первым касанием обработал мяч, а вторым перебросил его через Гордона, который выскочил к линии штрафной и оказался в полупозиции.

Интересно, что в первом тайме Украина, вводя мяч в игру от своих ворот, старательно пыталась разыгрывать его низом через центральных защитников и опускавшегося к ним центрального полузащитника — либо Степаненко, либо Малиновского. Шотландцы в таких случаях включали персональный прессинг — два нападающих следили за защитниками, плюс вперед выдвигался Макгрегор. Гол Ярмоленко случился не после розыгрыша мяча от ворот, но удивительно, что рядом с Малиновским вообще никого не было в радиусе десяти метров — игрок «Аталанты» отдавал пас в максимально комфортных условиях.

У Шотландии большинство атак ожидаемо шло через левый фланг, где располагался Робертсон. Однажды защитник «Ливерпуля» обыграл двоих соперников, но его удар накрыли. В другом случае Робертсон покатил мяч Макгинну, но тот пробил выше. В остальном шотландцы смотрелись довольно безыдейно. Ноль ударов в створ за первый тайм — красноречивый показатель. Конечно, «Реал» в финале Лиги чемпионов показал, что это вообще не важно, но здесь был не тот случай.

В перерыве главный тренер Шотландии Стив Кларк сделал замену и перестроил команду с 3-5-2 на 4-5-1, переведя Мактоминая из тройки защитников в центр поля, но это не сильно помогло. В начале второго тайма Украина забила второй гол: Караваев навесил справа на дальний угол вратарской, а там Яремчук пробил впротивоход Гордону.

На кураже Украина могла забить и третий, но шотландский кипер вытащил мяч из ближнего угла после хлесткого удара Ярмоленко. Правда, на этой излишней уверенности гости едва на погорели. Защитники подключили к розыгрышу мяча Бущана, тот неудачно обработал сильный пас, вратаря накрыл Макгрегор, но срикошетивший от него мяч пролетел рядом со штангой.

Постепенно Шотландия включилась. И если на 60-й минуте у хозяев все еще не было ударов в створ, то потом они полетели. Бущан был хорош на линии, но чудил на выходах. И если одном случае Макгинн простил, пробив мимо створа с линии вратарской, то во втором Макгрегор послал мяч в ворота — защитник выгреб его уже из-за линии.

В концовке Шотландия устроила навал, Украина же несколько раз убегала в контратаки, одну из которых на последних секундах добавленного времени ударом в упор завершил Довбик.

Украина вышла в финал стыкового мини-турнира, в котором 5 июня в Кардиффе сыграет со сборной Уэльса. Победитель этого матча получит путевку на ЧМ-2022 в Катар.