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Мальта — Россия: где смотреть матч и во сколько начало

20:00
Сборная России сыграет против Мальты. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России сыграет против Мальты. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В среду, 24 марта, состоится матч отборочного турнира на чемпионат мира-2022, в котором сборная Мальты на своем поле примет команду России. Начало встречи — в 22.45 по московскому времени.

Команда Станислава Черчесова выступает в группе Н вместе с такими сборными, как Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта.

Следить за матчем Мальта — Россия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Первого канала.

Видеотрансляция матча Мальта — Россия

Мальта — Россия

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