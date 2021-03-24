Мальта — Россия: где смотреть матч и во сколько начало
20:00
В среду, 24 марта, состоится матч отборочного турнира на чемпионат мира-2022, в котором сборная Мальты на своем поле примет команду России. Начало встречи — в 22.45 по московскому времени.
Команда Станислава Черчесова выступает в группе Н вместе с такими сборными, как Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта.
Следить за матчем Мальта — Россия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Первого канала.
Видеотрансляция матча Мальта — Россия
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