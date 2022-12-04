Защитник сборной Франции Жюль Кунде вышел на игру 1/8 финала ЧМ-2022 с Польшей, не сняв золотую цепочку.

В одном из эпизодов первого тайма она выскочила из-под майки — ее было хорошо видно во время телетрансляции. Странно, что бригада судей не проверила экипировку и внешний вид француза.

На 42-й минуте ассистент судьи заметил, что Кунде нарушил правила. Но арбитры снова повели себя странно. Француз собирался вбрасывать мяч из аута, но стал снимать цепочку, а все ждали, пока он приведет себя в порядок.

Судьи при этом позволили ему вести себя подобным образом. Хотя следовало отдать мяч другому и продолжить игру без Кунде. Французы должны были остаться в меньшинстве до тех пор, пока его не вернули бы на поле. Пусть с ним потом разбирался бы Дидье Дешам.