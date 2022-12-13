Журналист El Chiringuito — о Роналду: «Если бы не он, Сантуша давно не было бы в сборной Португалии»
Журналист El Chiringuito Эду Агирре раскритиковал главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша.
Агирре остался недоволен тем, что Криштиану Роналду начал матч против Марокко (0:1) в 1/4 финала ЧМ-2022 на скамейке запасных.
«На мой взгляд, это самое большое предательство в истории Португалии. Это удар в спину Криштиану, который не понимал решение тренера.
Если бы не Криштиану, Сантуша уже давно не было бы в сборной. Он [Роналду] знал, что это его последний чемпионат мира, и после всего, что он отдал национальной команде, будучи лучшим в истории футбола… Сантуш знает, что не прав – он предал Криштиану», – заявил Агирре.
37-летний португалец после поражения сборной в матче 1/4 финала с Марокко (0:1) покидал поле в слезах.
Для Роналду матч стал 196-м за сборную, что позволило ему повторить мировой рекорд, которым до сегодняшнего дня единолично владел кувейтец Бадер Аль-Мутава.