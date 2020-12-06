Жеребьевка ЧМ-2022: соперники сборной России, трансляция и состав корзин

В понедельник, 7 декабря в 20.00 (мск), состоится жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре.

Сборная России после поражения в Лиге наций от команды Сербии (0:5) попала в третью корзину, где соседствует с Ирландией, Северной Ирландией, Норвегией, Венгрией, Исландией, Шотландией, Чехией, Финляндией и Грецией.

Полный состав европейских корзин:

Полный состав европейских корзин. Фото «СЭ»

Прямые путевки в Катар получат только победители групп, а занявшие вторые места сборные продолжат борьбу во втором раунде.

«СЭ» проведет онлайн трансляцию жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022. Начало в 20.00 по московскому времени.

Прямая трансялция пройдет на телеканале «Матч ТВ» и начнется в 20.00 (мск).

Как будет выглядеть «группа смерти» для сборной России — можно посмотреть в материале «СЭ».