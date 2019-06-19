Йозеф Блаттер: "Задержание Платини очень удивило меня"

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер был удивлен задержанием экс-главы УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции при получении Катаром права проведения ЧМ-2022. По словам швейцарца, он считал это дело, которое французская полиция ведет с 2016 года, закрытым.

– Честно говоря, это вызвало у меня большое удивление, – цитирует RMC Блаттера. – Я удивлен возобновлением расследования, которое считал законченным. По-прежнему считаю, что разговор Платини с Николя Саркози и эмиром Катара не имел никакого коррупционного состава.

Напомним, что Платини отпустили из полиции минувшей ночью после того, как он ответил на вопросы следователей.