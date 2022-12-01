Япония — Испания: Ао Танака вывел японцев вперед

Полузащитник сборной Японии Ао Танака вывел вперед свою команду в матче третьего тура группового турнира ЧМ-2022 против Испании — 2:1.

Хавбек отличился на 51-й минуте. Танака после прострела от лицевой линии отправил его в сетку с ближней дистанции.

Япония — Испания — 2:1. Фото Скриншот трансляции Фото Скриншот трансляции

Главный арбитр встречи Виктор Гомес посчитал, что мяч, возможно, пересек лицевую линию перед тем, как попасть в ворота. После подсказки ВАР и просмотра видео судья засчитал гол в ворота испанцев.

Этот гол стал первым для игрока на ЧМ-2022.