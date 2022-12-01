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1 декабря, 23:09

Япония — Испания: Ао Танака вывел японцев вперед

Мария Гусева
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Гол Ао Танаки.
Фото Reuters
Япония — Испания — 2:1.
Фото Скриншот трансляции
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Полузащитник сборной Японии Ао Танака вывел вперед свою команду в матче третьего тура группового турнира ЧМ-2022 против Испании — 2:1.

Хавбек отличился на 51-й минуте. Танака после прострела от лицевой линии отправил его в сетку с ближней дистанции.

Япония — Испания — 2:1.
Япония — Испания — 2:1. Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

Главный арбитр встречи Виктор Гомес посчитал, что мяч, возможно, пересек лицевую линию перед тем, как попасть в ворота. После подсказки ВАР и просмотра видео судья засчитал гол в ворота испанцев.

Этот гол стал первым для игрока на ЧМ-2022.

Чемпионат мира. Группа E
01 дек, 22:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Япония
2:1
Испания
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Испании по футболу
Сборная Японии по футболу
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