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Вратарь сборной Гаити забил автогол, дважды промахнувшись по мячу

11:56
16 июня. Канада — Гаити. Фото USA Today Sports
16 июня. Канада — Гаити. Фото USA Today Sports
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Вратарь сборной Гаити Жозуэ Дюверге стал автором автогола в ответном матче плей-офф североамериканского отборочного турнира ЧМ-2022 против Канады (0:3).

На 46-й минуте встречи один из защитников гаитян отдал пас на Дюверге, который не смог обработать мяч, дважды промахнулся по нему, после чего задел его ногой и тот закатился в ворота.

Сборная Канады одержала победу над Гаити по итогам двух встреч со счетом 4:0. Благодаря этому канадцы вышли в третий раунд отборочного турнира, который пройдет в качестве двухкругового группового турнира. Помимо Канады, в третьем раунде сыграют Мексика, США, Коста-Рика, Ямайка, Гондурас, Сальвадор и Панама.

Три лучших команды третьего отборочного раунда в Северной Америке получат прямые путевки на ЧМ в Катаре, а сборная, занявшая четвертое место, будет проводить стыковые матчи с одной из трех команд-представителей других конфедераций: Азии, Океании и Южной Америки.

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Иван Торопцев все материалы автора
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