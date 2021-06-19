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Мексика проведет два матча отбора на чемпионат мира-2022 без болельщиков

15:57
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Третий этап квалификации на чемпионат мира-2022 региона Северной и центральной Америки начнется для сборной Мексики с отсутствия фанатов на трибунах во время ее домашних матчей.

Причиной этому послужило проявление нетерпимости со стороны фанатов «майя» по отношению к социальным группам людей на почве сексуальной ориентации, сообщает ESPN.

Во время предолимпийского турнира в Гвадалахаре прошлой весной, со стороны трибун поклонников сборной Мексики регулярно доносились выкрики оскорбительного характера, а последний официальный поединок против США в рамках финала Лиги наций КОНКАКАФ (2:3), так и вовсе, завершился массовым вторжением фанатов «трехцветных» на футбольное поле, которые до этого угодили брошенным с трибун предметом в лицо представителя дортмундской «Боруссии» и сборной США Джованни Рейны.

В итоге, матчи отбора на чемпионат мира-2022 против Ямайки (2 сентября) и Канады (7 сентября) для Мексики пройдут при закрытых трибунах, а Федерация футбола этой страны будет оштрафована на 73 тысячи долларов.

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