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«Возможность снова играть за сборную помогает немного расслабиться». Месси — о победе над Эквадором

05:51

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признался, что игры за национальную команду помогают ему отвлечься. Гол игрока «Барселоны» принес аргентинцам победу над «Эквадором» в матче отбора ЧМ-2022 (1:0).

— Это сложный год из-за того, что мир переживает, — цитирует пресс-служба команды Месси. — Возможность снова играть за сборную и радовать людей помогает немного расслабиться. Я посылаю всем много сил, аргентинцы.

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