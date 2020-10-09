Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признался, что игры за национальную команду помогают ему отвлечься. Гол игрока «Барселоны» принес аргентинцам победу над «Эквадором» в матче отбора ЧМ-2022 (1:0).

— Это сложный год из-за того, что мир переживает, — цитирует пресс-служба команды Месси. — Возможность снова играть за сборную и радовать людей помогает немного расслабиться. Я посылаю всем много сил, аргентинцы.