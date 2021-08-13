Клаудиньо — о вызове в сборную Бразилии: «Для меня большая честь осуществить эту мечту»
19:40
Новичок «Зенита» Клаудиньо прокомментировал вызов в сборную Бразилии на отборочные матчи ЧМ-2022.
«Все, что нужно для осуществления мечты — это тот, кто верит, что она осуществима.
Для меня большая честь осуществить эту мечту — иметь возможность представлять свою страну. Я всегда буду носить эту футболку с большим удовольствием и гордостью!
Честь и слава тебе, Господь Иисус», — написал Клаудиньо в Instagram.
Сборной Бразилии предстоит провести три матча в начале сентября. Команда сыграет против Чили (2 сентября), Аргентины (5 сентября) и Перу (9 сентября).
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