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Клаудиньо — о вызове в сборную Бразилии: «Для меня большая честь осуществить эту мечту»

19:40
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Новичок «Зенита» Клаудиньо прокомментировал вызов в сборную Бразилии на отборочные матчи ЧМ-2022.

«Все, что нужно для осуществления мечты — это тот, кто верит, что она осуществима.

Для меня большая честь осуществить эту мечту — иметь возможность представлять свою страну. Я всегда буду носить эту футболку с большим удовольствием и гордостью!

Честь и слава тебе, Господь Иисус», — написал Клаудиньо в Instagram.

 

Сборной Бразилии предстоит провести три матча в начале сентября. Команда сыграет против Чили (2 сентября), Аргентины (5 сентября) и Перу (9 сентября).

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Екатерина Савостина все материалы автора

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