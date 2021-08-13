Новичок «Зенита» Клаудиньо прокомментировал вызов в сборную Бразилии на отборочные матчи ЧМ-2022.

«Все, что нужно для осуществления мечты — это тот, кто верит, что она осуществима.

Для меня большая честь осуществить эту мечту — иметь возможность представлять свою страну. Я всегда буду носить эту футболку с большим удовольствием и гордостью!

Честь и слава тебе, Господь Иисус», — написал Клаудиньо в Instagram.

Сборной Бразилии предстоит провести три матча в начале сентября. Команда сыграет против Чили (2 сентября), Аргентины (5 сентября) и Перу (9 сентября).