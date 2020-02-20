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Владельцу «ПСЖ» предъявили обвинения по делу о правах на трансляцию ЧМ

13:26
Нассер Аль-Хелаифи. Фото gbcghanaonline.com.
Нассер Аль-Хелаифи. Фото gbcghanaonline.com.
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Генеральный прокурор Швейцарии объявил, что владельцу «ПСЖ» и спортивных каналов BeIN Sports Нассеру Аль-Хелаифи предъявлено обвинение по делу по продаже прав на трансляцию чемпионата мира. Об этом в своем Twitter сообщает журналист AP Роб Харрис.

Также предъявлено обвинение и бывшему генеральному секретарю ФИФА Жерому Вальке. Аль-Хелаифи также является членом исполкома УЕФА. Вальке обвиняют в том, что он получал взятке, в преступной халатности и фальсификации документов. Аль-Хелаифи — в побуждении бывшего генсека ФИФА к совершению противоправных действий.

По данным расследования, Вальке получил за передачу прав на трансляцию турнира неправомерную выгоду. Так, он получил в аренду виллу на Сардинии через третьих лиц, не оплатив необходимую в таких случаях. Кроме того, на счет его компании Stportunited LLC в этот период перевели 1,25 млн евро.

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