Гол Рондона принес Венесуэле победу над Чили
Сборная Венесуэлы обыграла команду Чили в отборочном турнире чемпионата мира-2022 (2:1). Победный гол забил экс-форвард «Зенита» и «Рубина» Саломон Рондон.
Венесуэла поднялась на 8-ю строчку в таблице. Чили идет на 6-м месте.
Чемпионат мира-2020
Отборочный турнир
Южная Америка
Венесуэла — Чили — 2:1 (1:1)
Голы: Маго, 9 (1:0). Видаль, 15 (1:1). Рондон, 81 (2:1).
Венесуэла: Фариньес, Гонсалес, Анхель, Осорио, Маго (Чансельор, 90), Мачис (Конде, 90), Эррера, Морено, Саварино (Сотельдо, 70), Кассерес (Отеро, 78), Рондон.
Чили: Браво, Исла, П.Диас, Марипан, Видаль, Босежур, Пульгар (Вильчес, 89), Пинарес (Баэса, 46), Санчес, Мора (Паласиос, 76), Менесес.
Предупреждения: Марипан, 8. Исла, 46. Маго, 88.
Судья: Лоустау (Аргентина).
17 ноября. Каракас. Стадион «Олимпийский стадион».