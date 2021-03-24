Вайналдум объяснил причины поражения Голландии в матче с Турцией

Полузащитник сборной Голландии Джорджиньо Вайналдум поделился впечатлениями после матча с командой Турции (2:4) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Мы плохо переходили из обороны в атаку, — цитирует Вайналдума официальный сайт УЕФА 24 марта. — Мы создали хорошие шансы в первом тайме благодаря Малену, но вскоре после того, как мы требовали назначить пенальти, мы потеряли концентрацию, а они пошли в контратаку и забили. То, как мы начали второй тайм, тоже было непростительно».

В составе победителей хет-трик сделал Бурак Йылмаз.