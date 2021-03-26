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Не вся бригада Левникова опустилась на колени: УЕФА не заставляет судей так поступать

14:31
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Арбитр отборочного матча чемпионата мира-2022 Англия — Сан-Марино (5:0) Кирилл Левников встал на одно колено перед стартовым свистком, вместе с футболистами обеих команд поддержав акцию «Жизни темнокожих важны».

Но, по данным «СЭ», так поступил не каждый из четырех судей, входивших в бригаду. Обязанности ассистентов в четверг выполняли Егор Болховитин и Андрей Веретешкин, а Владислав Безбородов работал резервным.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не давал указаний судьям, обслуживающим игры международных соревнований, по поводу обязательного выполнения такого предматчевого ритуала. Это личное дело каждого арбитра, как вести себя в такой ситуации. Сергей Карасев поступил не так, как Левников: он остался стоять, когда перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» М (2:0) игроки команд опустились на колени.

(Александр Бобров)

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