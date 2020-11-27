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В УЕФА утвердили корзины для жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022

12:26
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В УЕФА утвердили корзины для проведения жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре.

Сборная России попала в третью корзину вместе с Венгрией, Ирландией, Чехией, Норвегией, Северной Ирландией, Исландией, Шотландией, Грецией и Финляндией.

Турнир пройдет в два круга с марта по ноябрь 2021 года. 10 победителей групп выйдут на чемпионат мира напрямую. 10 команд, занявших вторые места, попадут в плей-офф, где к ним присоединятся две лучших сборных, выигравших свои группы Лиги наций, но не попавших на ЧМ через отборочный турнир. 12 команд будут разделены на три ветки плей-офф, в которых определятся обладатели трех оставшихся путевок на мировое первенство.

Жеребьевка отборочного турнира состоится 7 декабря в Цюрихе и пройдет в онлайн-формате.

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