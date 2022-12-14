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Сегодня, 13:29

В Сеть попало интимное видео игрока сборной Португалии Рамуша

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш попал в секс-скандал после того, как в Сеть попало его интимное видео.

Через три дня после матча 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко (0:1) в соцсетях всплыло видео, на котором запечатлен обнажённый Рамуш, занимающийся мастурбацией. Всего за несколько часов видео стало вирусным и возглавило тренды Португалии в Twitter.

По информации португальских СМИ, футболист отправил эту запись женщине, которая позже выложила ее в интернет.

21-летний футболист оформил хет-трик в матче со Швейцарией (6:1) в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, выйдя в стартовом составе вместо Криштиану Роналду.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй 6
Сиэтл 2
Матч завершен

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
Гонсалу Рамуш
0
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