В оргкомитете ЧМ-2022 в Катаре ответили на вопрос, помешает ли пандемия заполнить трибуны на матчах турнира

Исполнительный директор по коммуникациям Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 в Катаре Фатма Аль-Наими во время круглого стола с журналистами ответила на вопрос о том, смогут ли болельщики заполнить трибуны на матчах турнира.

— К счастью, до чемпионата мира остается еще два года, — сказала Аль-Наими. — Надеюсь, что ничто не помешает болельщикам приехать в Катар и насладиться атмосферой турнира. К тому же новая вакцина уже показала свою высокую эффективность. Будем надеяться, что через два года ситуация нормализуется. Президент ФИФА Джанни Инфантино не так давно посетил Доху и выразил уверенность, что матчи ЧМ-2022 пройдут с заполненными трибунами. Мы все на это надеемся. (Олег Кошелев)