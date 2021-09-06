В Катаре откроют шестой стадион, построенный к ЧМ-2022

В Катаре откроют шестой стадион, построенный к чемпионату мира 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022. Церемония открытия арены «Аль-Тумама» пройдет 22 октября.

Стадион вмещает 40 000 зрителей, на нем пройдут игры группового этапа ЧМ-2022, а также матчи стадии плей-офф, включая четвертьфинал. Отмечается, что дизайн арены напоминает традиционный арабский головной убор. Его архитектором стал Ибрагим М. Джайда.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.