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В Катаре откроют шестой стадион, построенный к ЧМ-2022

14:43
Стадион «Аль-Тумама». Фото Пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Стадион «Аль-Тумама». Фото Пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022
Стадион «Аль-Тумама». Фото Пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022
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В Катаре откроют шестой стадион, построенный к чемпионату мира 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022. Церемония открытия арены «Аль-Тумама» пройдет 22 октября.

Стадион вмещает 40 000 зрителей, на нем пройдут игры группового этапа ЧМ-2022, а также матчи стадии плей-офф, включая четвертьфинал. Отмечается, что дизайн арены напоминает традиционный арабский головной убор. Его архитектором стал Ибрагим М. Джайда.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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