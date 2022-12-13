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13 декабря, 16:35

В Хорватии убеждены, что смогут пройти в финал на ЧМ в Катаре: «Мы это заслужили»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Хорватский журналист Klikaj.hr Звонимир Маркац поделился с «СЭ» ожиданиями от матча против сборной Аргентины в полуфинале чемпионата мира в Катаре.

«Хорватии будет очень сложно, но мы все убеждены, что сможем выйти в финал. Мы это заслужили. У нас есть сердце, у нас отличная команда. Аргентина является чуть большим фаворитом, но на бумаге это ничего не значит. Игра ведется на поле. Даже если мы потерпим неудачу, мы продемонстрировали большую силу на этом турнире», — сказал Маркац «СЭ».

Матч Аргентина — Хорватия пройдет 13 декабря на стадионе «Лусаил» (Лусаил, Катар). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй 2
Сиэтл 0
1-й период

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
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Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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