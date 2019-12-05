В ФИФА ответили, когда пройдет жеребьевка отбора ЧМ-2022

Международная федерация футбола назвала «СЭ» примерные сроки жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Европе.

Первоначально планировалось, что она состоится летом 2019-го, но в итоге «прожеребили» только Азию. Что касается европейских сборных, они узнают своих соперников по отборочным группам примерно через год.

«Планируется, что жеребьевка европейского отборочного турнира чемпионата мира-2022 состоится ближе к концу следующего года. Более подробно сможем сказать позднее», — сообщили «СЭ» в ФИФА. (Александр Бобров)

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