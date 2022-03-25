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Сегодня, 04:43

Линделеф: «В целом, я чувствовал, что шведы играют лучше чехов»

Линделеф прокомментировал победу над Чехией
Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник сборной Швеции Виктор Линделеф прокомментировал победу над Чехией в стыковом матче чемпионата мира-2022. Единственный гол был забит в дополнительное время.

«Сейчас я просто счастлив, что мы смогли забить этот гол. Мы создали несколько хороших моментов. В целом, я чувствовал, что мы играем лучше чехов», — цитирует пресс-служба УЕФА Линделефа.

В финале квалификации чемпионата мира-2022 сборная Швеции сыграет с командой Польши. Матч состоится 29 марта.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Полуфиналы
24 мар, 22:45. Friends Arena (Стокгольм)
Швеция
1:0
Чехия
Голы
Куайзон, 110 (1:0)
Швеция
Ульсен Линделеф Даниэльсон Ольссон (Бенгтссон, 61) Нильссон Классон (Куайзон, 61) Экдаль (Сванберг, 72) Форсберг (Хеландер, 115) Ольссон (Карлссон, 107) Кулушевски Исак (Эланга, 115)
Чехия
Вацлик Зима Холеш Брабец Барак (Сикора, 90+2) Масопуст (Матею, 76) Янкто (Гавел, 76) Садилек (Крейчи, 90+2) Соучек Хложек (Лингр, 111) Кухта (Пекхарт, 83)
Предупреждения
Нильссон 46’, Классон 52’, Экдаль 60’, Ольссон 103’, Карлссон 115’  -  Холеш 68’, Зима 71’, Соучек 85’, Матею 90+3’
Судьи
Оливер (Англия)
Источник: https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2033890--sweden-vs-czech-republic/
Виктор Линделеф
Футбол
Сборная Швеции по футболу
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