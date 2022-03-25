Линделеф: «В целом, я чувствовал, что шведы играют лучше чехов»

Защитник сборной Швеции Виктор Линделеф прокомментировал победу над Чехией в стыковом матче чемпионата мира-2022. Единственный гол был забит в дополнительное время.

«Сейчас я просто счастлив, что мы смогли забить этот гол. Мы создали несколько хороших моментов. В целом, я чувствовал, что мы играем лучше чехов», — цитирует пресс-служба УЕФА Линделефа.

В финале квалификации чемпионата мира-2022 сборная Швеции сыграет с командой Польши. Матч состоится 29 марта.