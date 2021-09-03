Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Тренер сборной Аргентины прокомментировал победу над Венесуэлой в квалификации ЧМ-2022

07:26
Теги:

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвел итоги матча квалификации ЧМ-2022 против Венесуэлы (3:1).

«Мы пытаемся играть в тот же футбол, что и на Кубке Америки. В квалификации все не так просто, все соперники тяжелые. Команда справляется со своей задачей, и это главное. Всегда нужно начинать сначала, снова и снова побеждать. Нужно выходить и побеждать в каждой игре. Для игроков особенное значение имеет нашивка чемпионов Америки на груди, они много боролись, чтобы выиграть турнир. Главное — не останавливаться на достигнутом. Против Бразилии будет другая игра, и те, кто думают, что они лучше, будут играть», — приводит слова Скалони официальный Twitter команды.

После 7 матчей Аргентина с 15 очками занимает второе место в квалификации Южной Америки, уступая Бразилии 6 очков. Напрямую в финальную часть ЧМ-2022 выходят первые 4 команды, 5-я команда попадает в раунд плей-офф.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Шокирующая сенсация. Россия проиграла Турции на старте волейбольного Евро
Месси чудом избежал травмы. В воскресенье у Лео новая дуэль с Неймаром
Выход на замену не Смолова, а Заболотного, показал: Карпину важнее не проиграть. И его решения куда больше похожи на черчесовские, чем многие думают
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд