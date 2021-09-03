Тренер сборной Аргентины прокомментировал победу над Венесуэлой в квалификации ЧМ-2022

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвел итоги матча квалификации ЧМ-2022 против Венесуэлы (3:1).

«Мы пытаемся играть в тот же футбол, что и на Кубке Америки. В квалификации все не так просто, все соперники тяжелые. Команда справляется со своей задачей, и это главное. Всегда нужно начинать сначала, снова и снова побеждать. Нужно выходить и побеждать в каждой игре. Для игроков особенное значение имеет нашивка чемпионов Америки на груди, они много боролись, чтобы выиграть турнир. Главное — не останавливаться на достигнутом. Против Бразилии будет другая игра, и те, кто думают, что они лучше, будут играть», — приводит слова Скалони официальный Twitter команды.

После 7 матчей Аргентина с 15 очками занимает второе место в квалификации Южной Америки, уступая Бразилии 6 очков. Напрямую в финальную часть ЧМ-2022 выходят первые 4 команды, 5-я команда попадает в раунд плей-офф.