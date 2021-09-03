Кулушевски считает, что Швеция могла выиграть у Испании с большей разницей
07:20
Полузащитник сборной Швеции Деян Кулушевски после победы над Испанией (2:1) в отборе ЧМ-2022 отметил, что шведы могли выиграть с большей разницей. Также он признался, что это одно из лучших событий в жизни.
«Если честно, думаю, мы сильнее, чем сами о себе думаем. Мы могли выиграть матч с большей разницей в счете. Горжусь результатом. У нас действительно хорошая команда. Это одно из лучших, что случалось в моей жизни», — цитирует пресс-служба УЕФА Кулушевски.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2030854--sweden-vs-spain/
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