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Кулушевски считает, что Швеция могла выиграть у Испании с большей разницей

07:20

Полузащитник сборной Швеции Деян Кулушевски после победы над Испанией (2:1) в отборе ЧМ-2022 отметил, что шведы могли выиграть с большей разницей. Также он признался, что это одно из лучших событий в жизни.

«Если честно, думаю, мы сильнее, чем сами о себе думаем. Мы могли выиграть матч с большей разницей в счете. Горжусь результатом. У нас действительно хорошая команда. Это одно из лучших, что случалось в моей жизни», — цитирует пресс-служба УЕФА Кулушевски.

Швеция — Испания

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2030854--sweden-vs-spain/

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Евгений Козинов все материалы автора

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