Кяйт считает, что Эстония сама привезла себе пару голов в матче с Бельгией

Полузащитник сборной Эстонии Маттиас Кяйт после поражения от Бельгии (2:5) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 отметил, что разница в классе складывается из того, кто меньше ошибается. Он стал автором первого гола в этой встрече, забив уже на третьей минуте.

«Прекрасное начало, забили уже на второй минуте... Но, увы, долго это не продлилось. Пропустили дважды, ушли на перерыв при счете 1:2. Было видно, что все складывается неладно, но каждый выкладывался по максимуму. Местами игра удавалась, но все же пропускать пять голов — это слишком много. Следует признать, что разница в классе складывается из того, кто меньше ошибается. Пару голов мы точно привезли сами себе», — цитирует пресс-служба УЕФА Кяйта.