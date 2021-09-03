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Кяйт считает, что Эстония сама привезла себе пару голов в матче с Бельгией

07:37
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Полузащитник сборной Эстонии Маттиас Кяйт после поражения от Бельгии (2:5) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 отметил, что разница в классе складывается из того, кто меньше ошибается. Он стал автором первого гола в этой встрече, забив уже на третьей минуте.

«Прекрасное начало, забили уже на второй минуте... Но, увы, долго это не продлилось. Пропустили дважды, ушли на перерыв при счете 1:2. Было видно, что все складывается неладно, но каждый выкладывался по максимуму. Местами игра удавалась, но все же пропускать пять голов — это слишком много. Следует признать, что разница в классе складывается из того, кто меньше ошибается. Пару голов мы точно привезли сами себе», — цитирует пресс-служба УЕФА Кяйта.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2030856--estonia-vs-belgium/

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Евгений Козинов все материалы автора

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