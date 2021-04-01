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Тренер Македонии назвал своих игроков героями

02:32
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Главный тренер Македонии Игор Ангеловски после победы над Германией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (2:1) отметил, что македонская команда впервые обыграла такого титулованного соперника.

«Ребята заставили нашу нацию гордиться, обыграв четырехкратных чемпионов мира и трехкратных чемпионов Европы. Наша команда — наши герои, они принесли стране радость. Мы никогда не выигрывали у команды с таким количеством титулов. Я счастлив работать с этими игроками, поздравляю их. Теперь нам нужно отдохнуть, это еще не конец. Эта победа для всей нации», — цитирует пресс-служба УЕФА Ангеловски.

Германия — Македония

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